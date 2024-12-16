¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Corrientes

Las noticias más importantes del 16 de diciembre

Por El Litoral

Lunes, 16 de diciembre de 2024 a las 06:00

Queja de Valdés por la Hidrovía, un guiño a la casta y un fuerte pedido a empresarios

Bullrich llega a Corrientes para inaugurar la apertura del paso Ituzaingó-Ayolas 

Video: rescataron a un kayakista que sufrió un accidente en el Río Paraná

Jorge Gómez: “La FEC trabaja para que Corrientes compre energía directa de Yacyretá”

Valdés inauguró la segunda torre campanario de la parroquia San Luis Rey de Francia

Se pronostican altas temperaturas para toda la semana

Era buscado desde hace tres años por abuso sexual y fue detenido por violento

Detuvieron a un joven que fue sorprendido con envoltorios de cocaína

Interrumpirán el tránsito en una calle de Corrientes

Un nene de 10 años mató a su hermana de 3 mientras manipulaba un rifle de aire comprimido











 

