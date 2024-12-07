Las noticias más importantes del 7 de diciembre

Murió un hombre tras caer de una escalera mientras trabajaba
Fijaron fecha para el juicio al médico acusado del abuso sexual de su sobrina
Caso Loan: Perez y Maciel, los apuntados por la jueza en su argumentaciones
Se mantiene el alerta naranja y amarillo por lluvias y tormentas fuertes para Corrientes
Catastro Corrientes cuenta con sistema online para trámites y seguimiento de expedientes
Corrientes: a partir del 18 de diciembre aumenta el saldo negativo de la Sube a $1.200
Un supermercado deberá indemnizar a la familia de una niña que se electrocutó al tocar una heladera
Cómo acceder al programa Muni Club que tendrá importantes descuentos en comercios
Tras una semana, habilitaron una avenida que estaba cortada por un caño roto