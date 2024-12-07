¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Provincias Unidas cuatreros Gustavo Valdés
Corrientes

Las noticias más importantes del 7 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 07 de diciembre de 2024 a las 07:10

Murió un hombre tras caer de una escalera mientras trabajaba

Fijaron fecha para el juicio al médico acusado del abuso sexual de su sobrina

Caso Loan: Perez y Maciel, los apuntados por la jueza en su argumentaciones

Se mantiene el alerta naranja y amarillo por lluvias y tormentas fuertes para Corrientes

Catastro Corrientes cuenta con sistema online para trámites y seguimiento de expedientes

Corrientes: a partir del 18 de diciembre aumenta el saldo negativo de la Sube a $1.200

Un supermercado deberá indemnizar a la familia de una niña que se electrocutó al tocar una heladera

Cómo acceder al programa Muni Club que tendrá importantes descuentos en comercios

Tras una semana, habilitaron una avenida que estaba cortada por un caño roto

La final de la Copa de la Liga se juagará el miércoles 11









 

