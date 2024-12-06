Tras una semana, habilitaron una avenida que estaba cortada por un caño roto

Luego de una semana de intensos trabajos, ayer quedó habilitado el tránsito en la avenida Raúl Alfonsín, entre las calles Medrano y Cayetano Rodríguez, en la banda sur. La arteria, que había permanecido cerrada desde el miércoles pasado debido al colapso de una cañería maestra de agua, ya está nuevamente operativa.

La interrupción, ocasionada por un gran bache en plena intersección de Alfonsín y Medrano, había obligado a los conductores a realizar desvíos alternativos por calles adyacentes. Según informaron fuentes oficiales, las obras incluyeron la reparación del caño maestro de agua, que sufrió un colapso y provocó daños en el pavimento.

“Es el arreglo de una cañería maestra de agua”, habían explicado desde Aguas de Corrientes a este medio fuentes oficiales.

Para este fin de semana la zona ya se encuentra nuevamente habilitado. Por lo que la avenida, un punto clave de conexión entre Alfonsín e Independencia, retoma su rol como una de las arterias más transitadas de la capital. Los conductores ya pueden circular con normalidad.

