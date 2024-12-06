La final de la Copa de la Liga se juagará el miércoles 11

La Copa de la Liga, el segundo torneo de la temporada 2024 para los equipos de primera división en el fútbol capitalino, se definirá el miércoles 11 en cancha de Huracán Corrientes.

La gran final será protagonizada por Sacachispas y Empedrado y el inicio del partido está previsto para las 20 de acuerdo a lo que informó este sábado la Liga Correntina de Fútbol.

El desenlace del torneo quedó para el miércoles dado que Empedrado está disputando el Torneo Regional Federal Amateur y este domingo jugará contra Mandiyú el encuentro de ida de la tercera fase.

En las semifinales, Sacachispas superó a Barrio Quilmes 1 a 0, mientras que Empedrado igualó con Mandiyú en 1 tanto y después prevaleció en los tiros desde el punto del penal 5 a 4.

Los dos finalistas clasificaron para disputar el Campeonato Provincial de primera división 2025.