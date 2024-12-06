Fijaron fecha para el juicio al médico acusado del abuso sexual de su sobrina

Del 18 al 21 de febrero del año entrante se llevará a cabo el juicio oral contra el exdirector del hospital “Eduardo Cicconetti” de Paso de la Patria, Claudio Martínez Borda acusado de abuso sexual, con acceso carnal a una menor de edad.

Luego que la Fiscalía reuniera las evidencias y dejara por sentados los elementos probatorios de la faz acusatoria, se fijó finalmente fecha para el desarrollo del debate.

Cabe señalar que la víctima es sobrina política del médico, ya que es hija de una hermana (fallecida) de su mujer, según detallaron fuentes del caso.

Sin embargo no es el único proceso judicial que enfrenta Borda, ya que, en paralelo avanza otra causa por abuso sexual simple, por la denuncia radicada por otra sobrina política, sobre aberrantes hechos que ocurrieron cuando la joven era menor de edad.

Con respecto a este segundo expediente se realizó una audiencia de Control de Acusación.

El propio médico junto a su abogado defensor presenciaron el desarrollo de este proceso que se desarrolló en la Oficina Judicial (Ofiju)

En la ocasión la jueza María Josefina González Cabañas rechazó un pedido de la querella y del Ministerio Público Fiscal de unificar las dos causas para que confluyan en un solo juicio oral.

Además, rechazó pedidos de nulidad presentados por la defensa del médico acusado de abusos a su sobrina.

A su vez emplazó a las partes para que en un plazo de 10 días ofrezcan las pruebas que se tendrán en cuenta en el desarrollo del juicio oral.

De no mediar otros planteos, estiman que antes del inicio de la feria judicial podría tenerse fecha para este segundo debate ante un cuerpo tribunalicio.