Cómo acceder al programa Muni Club que tendrá importantes descuentos en comercios

La Municipalidad de Corrientes realizó este viernes el lanzamiento del Muni Club, un programa que tendrá importantes beneficios para los más de 5.500 agentes comunales.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Eduardo Tassano, quien destacó la iniciativa. “Es un programa que venimos planificando desde hace tiempo para ser serios y ofrecer una cobertura real e inclusiva, y también como un aporte al desarrollo económico de la ciudad”, dijo.

En ese marco, se presentan descuentos especiales para poder cubrir necesidades de los agentes municipales y su entorno familiar. También podrán acceder exempleados del Municipio.

Para ello, los beneficiarios contarán con una credencial de identificación para gozar de los beneficios.

En el acto de lanzamiento realizado en la sede de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), las primeras empresas adheridas firmaron el convenio correspondiente para dar descuentos, entre ellas del rubro farmacia, alimentos, de tecnología y pinturería. Se espera la adhesión de varias más en los próximos días.

También en el lanzamiento de Muni Club se presentó al primer grupo de agentes que ya recibieron su credencial.



ADHESIÓN Y CREDENCIAL

A través del programa se ofrece a los comercios adheridos un espacio de visibilización en la página web oficial de la Municipalidad: ciudaddecorrientes.gov.ar/municlub

En el sitio, los comercios tendrán una pestaña de enlace para “adherirse al programa” y los agentes otra para “descargar su credencial”, con la cual se le aplicarán el descuento en los locales comerciales adheridos.

Las primeras empresas en sumarse fueron Farmar, Ñande Roga, Previsora del Paraná y Moobel Store, entre otras.