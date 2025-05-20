Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Beatriz Kunin

En el episodio 10 de Eduardo Ledesma Pregunta, charlamos con Beatriz Kukin, presidenta de Instituto de Cultura de Corrientes.

En esta charla, exploramos uno de los puntos altos de la gestión del Instituto de Cultura de Corrientes: la feria de arte contemporáneo de Corrientes, ArteCo, que celebra su séptima edición con una programación imperdible que comienza mañana mismo.

Hablamos sobre el mercado artístico local, sobre la producción de artistas consagrados y emergentes, la visita de representantes de galerías nacionales y extranjeras, de coleccionistas y compradores de todo el país y la provincia y, entre otras cosas, del rol del Estado y de los privados en la financiación y promoción del arte.

¿Querés saber cómo la cultura puede transformar Corrientes y qué desafíos enfrentamos hoy? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

