Eduardo Ledesma Pregunta: hoy María Laura Pegoraro

En este nuevo episodio de Eduardo Ledesma Pregunta conversamos con María Laura, economista, antropóloga e investigadora del CONICET, que trabaja desde una mirada etnográfica las prácticas económicas de mujeres en barrios populares. Su recorrido académico la llevó de la economía política a la antropología social, con investigaciones profundas sobre la economía popular, el rol del Estado y las mediaciones sociales.

¿Qué diferencia hay entre economía informal y economía popular? ¿Por qué estudiar el trabajo en barrios populares? ¿Qué lugar ocupan las mujeres en estos procesos? En un diálogo claro y comprometido, María Laura nos invita a repensar el trabajo, la política pública, la inclusión social y la construcción del desarrollo desde abajo.

¡Un episodio necesario, para escuchar con la cabeza y el corazón abiertos!

