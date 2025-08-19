Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Marcela Kriskovich

La Cámara de Diputados de la Nación trataría este miércoles 20 de agosto el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese marco, hablé con Marcela Kriskovich para el episodio 23 de Eduardo Ledesma Pregunta. Ella es profesora de Pedagogía Diferencial, especialista en discapacidad e inclusión con más de 25 años de trayectoria.

Preside la Asociación Civil Nacional Prestadores de Discapacidad Unidos, con representación en todo el país. En este episodio habla de su vocación, del camino de la inclusión, sobre la situación crítica de los prestadores y el debate sobre la Ley que llevó a que decenas de familias participen hoy de marchas y vigilias en diferentes puntos de Argentina.

Una charla urgente y necesaria sobre educación especial, inclusión y lucha por los derechos.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

