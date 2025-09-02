Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Lettizia Alcaraz

En este episodio de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con Lettizia Alcaraz. Exjugadora de la Selección Argentina de Rugby Femenino (2005–2016), hoy es Manager de Rugby Femenino de la Unión Argentina de Rugby (UAR), cargo que ocupa desde 2019.

Educadora acreditada por World Rugby, docente universitaria y entrenadora, lleva más de dos décadas trabajando en la formación, inclusión y desarrollo del rugby femenino en Argentina y la región. Con experiencia en torneos sudamericanos, Panamericanos y el Circuito Mundial de Seven, fue también relevista de la antorcha olímpica y voluntaria en eventos deportivos internacionales. Desde la URNE hasta la UAR, lideró proyectos que abrieron camino a muchas jugadoras en un deporte históricamente asociado al universo masculino.

En este episodio: los valores del deporte, el recorrido del rugby femenino en Argentina, la formación de nuevas generaciones, la discusión sobre la profesionalización, el rol de la docencia y el liderazgo como herramienta para transformar instituciones y personas.

Una charla sobre gestión, inclusión y pasión por el rugby.

