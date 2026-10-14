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Las noticias más importantes del 14 de octubre

Por El Litoral

Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 07:10

Se complica la situación de Laudelina: el botín de Loan, una prueba que habla

Tras días de llovizna constante, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

“Hay que estar preparados”: Yacyretá cerró el paso a Ayolas ante la creciente del Paraná

El gobernador recorre las zonas afectadas por las inundaciones y coordina asistencia

El Centro Cultural Lola Mora, protagonista de la XX Bienal Internacional de Arquitectura

Tres noches, tres propuestas: el Teatro Flotante se llena de arte, música y humor

Alerta del FBI: caen dos hombres que planeaban un tiroteo en una universidad de Corrientes

Maltrato animal: la Municipalidad rescató y brindó asistencia a cuatro perros

Corrientes rematará 26 motos y seis vehículos: cuándo y dónde será la subasta

El Paraná podría superar en Itatí los niveles de la histórica creciente de hace 34 años

 

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