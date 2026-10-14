Las noticias más importantes del 14 de octubre

Se complica la situación de Laudelina: el botín de Loan, una prueba que habla
Tras días de llovizna constante, cómo seguirá el tiempo en Corrientes
“Hay que estar preparados”: Yacyretá cerró el paso a Ayolas ante la creciente del Paraná
El gobernador recorre las zonas afectadas por las inundaciones y coordina asistencia
El Centro Cultural Lola Mora, protagonista de la XX Bienal Internacional de Arquitectura
Tres noches, tres propuestas: el Teatro Flotante se llena de arte, música y humor
Alerta del FBI: caen dos hombres que planeaban un tiroteo en una universidad de Corrientes
Maltrato animal: la Municipalidad rescató y brindó asistencia a cuatro perros
Corrientes rematará 26 motos y seis vehículos: cuándo y dónde será la subasta
El Paraná podría superar en Itatí los niveles de la histórica creciente de hace 34 años