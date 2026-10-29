Las noticias más importantes del 29 de octubre

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes
Niño N: "El brasilero" y Codazzi, condenados a 15 y 3 años y medio de prisión
Murió una menor 16 años tras caer de su motocicleta en Corrientes
El calor llega a Corrientes: pronostican máximas de 30°C para el fin de semana
Cortarán uno de los accesos al Iberá por siete días: a partir de cuándo y horarios
Cambian los horarios de vuelos en Corrientes: qué pasará con las frecuencias en noviembre
La Municipalidad de Esquina decretó tres días de duelo por el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy
Identificaron al hombre hallado muerto en Corrientes en aguas del Paraná
Tenía 29 años y vivía en Andalucía: quién era la mujer argentina que murió en el accidente de trenes de España
Advierten sobre los graves riesgos para la fauna silvestre por las inundaciones en Corrientes