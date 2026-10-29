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Las noticias más importantes del 29 de octubre

Por El Litoral

Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 07:10

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

Niño N: "El brasilero" y Codazzi, condenados a 15 y 3 años y medio de prisión

Murió una menor 16 años tras caer de su motocicleta en Corrientes

El calor llega a Corrientes: pronostican máximas de 30°C para el fin de semana

Cortarán uno de los accesos al Iberá por siete días: a partir de cuándo y horarios

Cambian los horarios de vuelos en Corrientes: qué pasará con las frecuencias en noviembre

La Municipalidad de Esquina decretó tres días de duelo por el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy

Identificaron al hombre hallado muerto en Corrientes en aguas del Paraná

Tenía 29 años y vivía en Andalucía: quién era la mujer argentina que murió en el accidente de trenes de España

Advierten sobre los graves riesgos para la fauna silvestre por las inundaciones en Corrientes

 

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