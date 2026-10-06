Las noticias más importantes del 6 de octubre

El mapa de los salarios docentes: como está Corrientes en el esquema federal
Una medida de Sturzenegger provocó la rotura del puente Chaco-Corrientes
Tragedia en Corrientes: murió un adolescente de 13 años tras un accidente en cuatriciclo
Salud Ocupacional de Corrientes: sedes, horarios y teléfonos de atención
Paso de los Libres en alerta por la crecida del río Uruguay: llegó a 8,10 metros
Taragüí Rock: le robaron el celular en el Cocomarola, lo rastreó con GPS y la Policía detuvo a los ladrones
Santo Tomé: qué dijo el jefe de la Policía sobre los efectivos apartados
Sportivo se sumó a la lista de clasificados para los cuartos de final
"Momentos especiales que voy a extrañar"
Expo Pictórica: obras de la Pinacoteca en honor a la Virgen del Rosario