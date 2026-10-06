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Las noticias más importantes del 6 de octubre

Por El Litoral

Martes, 06 de octubre de 2026 a las 07:10

El mapa de los salarios docentes: como está Corrientes en el esquema federal

Una medida de Sturzenegger provocó la rotura del puente Chaco-Corrientes

Tragedia en Corrientes: murió un adolescente de 13 años tras un accidente en cuatriciclo

Salud Ocupacional de Corrientes: sedes, horarios y teléfonos de atención

Paso de los Libres en alerta por la crecida del río Uruguay: llegó a 8,10 metros

Taragüí Rock: le robaron el celular en el Cocomarola, lo rastreó con GPS y la Policía detuvo a los ladrones

Santo Tomé: qué dijo el jefe de la Policía sobre los efectivos apartados

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