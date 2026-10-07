Las noticias más importantes del 7 de octubre

El juicio por Loan reinicia con fuertes declaraciones
Corrientes tendrá doble alerta por tormentas: cuándo y dónde se esperan las más fuertes
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El gremio de choferes amenaza con un paro de colectivos en Corrientes
Tras el choque de la barcaza, advierten que las defensas del puente Belgrano son obsoletas
El Gobierno confirmó el inicio de obras viales en Corrientes tras la firma de concesiones
El río Uruguay quedó a un centímetro de la evacuación y 13 personas abandonaron sus casas
Juicio récord en Corrientes: joven fue condenado a tres días de un millonario robo
Detienen a un ciudadano paraguayo armado y con pedido de expulsión
Cáncer de mama: dónde hacerse una mamografía en Corrientes y cómo acceder a los turnos