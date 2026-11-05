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Las noticias más importantes del 5 de noviembre

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 07:11

Una multitud despidió en Esquina a Nanci Godoy con un masivo clamor de justicia

Plus Unificado: el jueves inicia el pago para los trabajadores estatales

Ratificaron la solidez de la contundente prueba que habla de Loan en dos vehículos

Temporal: las cuatro localidades correntinas que superaron los 100 mm en horas

Robo en Mercedes: el jefe de Pami quedó libre, se cruzó con la prensa y volvió a trabajar

Despistó la camioneta de un Municipio de Corrientes y acabó en la banquina

Gran susto tras el vuelco del acoplado de un camión con hacienda en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes confirmó que el Teatro de la Ciudad no cerrará

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Ingreso escolar 2027: todos los estudios en un mismo lugar y apto médico en el día

 

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