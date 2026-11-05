Las noticias más importantes del 5 de noviembre

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Ratificaron la solidez de la contundente prueba que habla de Loan en dos vehículos
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Robo en Mercedes: el jefe de Pami quedó libre, se cruzó con la prensa y volvió a trabajar
Despistó la camioneta de un Municipio de Corrientes y acabó en la banquina
Gran susto tras el vuelco del acoplado de un camión con hacienda en Corrientes
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Ingreso escolar 2027: todos los estudios en un mismo lugar y apto médico en el día