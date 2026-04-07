¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Agostina Páez Lluvia en Corrientes Juan Pablo Valdés
Agostina Páez Lluvia en Corrientes Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 7 de abril

Por El Litoral

Martes, 07 de abril de 2026 a las 07:04

La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus de abril para todos sus agentes

Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli y Luis Caputo por la agenda de reformas

La Cruz: investigan a una banda de brasileños y argentinos por el asesinato del productor

Alerta naranja por tormentas fuertes en toda la provincia de Corrientes

Corrientes: un hombre murió tras el incendio de una vivienda en el barrio Malvinas

Qué reclaman los padres de Loan en las cartas enviadas a Milei y a la Corte Suprema

El ambicioso proyecto de la Unne para mejorar la infraestructura de una ruta de Corrientes

Corrientes registró 11 donantes de órganos y tejidos en lo que va de 2026

Goya: la nueva costanera está al 90% y se inauguraría a fines de abril

Talento correntino: Sonaridio ganó el Argentino Sub-10 y brilló en Buenos Aires

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD