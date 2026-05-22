Las noticias más importantes del 22 de mayo

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Juan Pablo Valdés: "Vamos a trabajar para que los correntinos tengamos tarifas diferenciadas"
Los municipales de Corrientes cobran el plus especial desde el martes 26 de mayo
Juan Pablo Valdés confirmó que Corrientes irá a la Justicia por las regalías de Yacyretá
Zonas Frías: cómo podría beneficiar a Corrientes la ley aprobada en el Congreso
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Estafa con una carga de aceite en Corrientes: un detenido con más de $1.7 millones
Micaela tiene cáncer, cría sola a sus tres hijas y vive en una casilla, piden colaboración
Trabajadores de Forestal Tapebicuá sostienen los cortes en la ruta 14 y modifican horarios
Corrientes: indemnizarán a un hincha de Mandiyú que perdió un ojo por un disparo policial