Los municipales de Corrientes cobran el plus especial desde el martes 26 de mayo

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes confirmó el esquema de liquidación correspondiente al plus especial del mes de mayo.

El pago de este tercer adicional destinado a la totalidad del esquema laboral de la comuna se habilitará formalmente el próximo martes 26 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 27, según informaron las autoridades del área económica municipal.

El cronograma contempla tanto al personal que reviste en la planta permanente como a los agentes bajo la modalidad de contrato y a los beneficiarios del programa Neike Chamigo.

Fines de semana y depósitos bancarios

Los trabajadores de planta, el personal contratado y aquellos agentes del programa Neike que se encuentren debidamente bancarizados tendrán prioridad de acceso a los haberes complementarios.

Para este universo de beneficiarios, el desembolso impactará de forma anticipada: los fondos estarán depositados en las cuentas sueldo desde el sábado 23 de mayo.

A partir de esa fecha, los empleados municipales podrán realizar extracciones de efectivo o compras de forma directa haciendo uso de las tarjetas de débito en la red de cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes en toda la capital provincial.

Pagos por ventanilla y cronograma de DNI

Para el segmento de beneficiarios que no cuenta con el esquema de bancarización o que aún carece de tarjetas plásticas para la operatoria automática, la Comuna dispuso un ordenamiento por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se dividirá de la siguiente manera:

Martes 26 de mayo: Cobran los trabajadores con documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

Miércoles 27 de mayo: Finaliza el pago para los documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Los agentes Neike no bancarizados deberán presentarse para percibir el plus especial en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en la calle Brasil 1269. Las cajas de la institución financiera vecinal operarán en doble turno: por la mañana de 7:30 a 12:30 horas y por la tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Por último, se aclaró que aquellos trabajadores pertenecientes al programa Neike que se encuentren dados de alta en el sistema bancario pero que por diversas razones todavía no posean su tarjeta de débito física para operar en cajeros, tendrán que retirar el dinero por la ventanilla tradicional de la sucursal del Banco de Corrientes ubicada sobre la avenida Teniente Ibáñez 1826, ajustándose estrictamente a las fechas asignadas según el último dígito de su DNI.