Juan Pablo Valdés confirmó que Corrientes irá a la Justicia por las regalías de Yacyretá

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó de manera oficial que la Provincia recurrirá a las vías judiciales para exigir el cobro de las millonarias regalías adeudadas de Yacyretá por el Gobierno nacional, luego de que las sucesivas mesas de diálogo técnico no lograran un punto de consenso respecto al volumen de las acreencias.

La determinación institucional del Ejecutivo correntino se precipitó tras el viaje del mandatario provincial a Buenos Aires, donde mantuvo un cónclave clave con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

Al no registrarse avances sobre las compensaciones por la energía generada por las centrales hidroeléctricas locales, Valdés optó por judicializar el reclamo ante el máximo tribunal.

"No nos podemos poner de acuerdo en el mecanismo para resolver las cuestiones sobre regalías adeudadas. Nosotros sostenemos nuestra postura, ellos sostienen que no es así, entonces vamos a recurrir a la Justicia para que sea quien finalmente diga quién tiene razón", sentenció el gobernador al acompañar la inauguración de la nueva "Casa del Estudiante" del gremio de Luz y Fuerza.

Tierras del Estado nacional como moneda de pago

Pese al endurecimiento de la postura provincial en el plano de las regalías hidroeléctricas, Valdés aclaró que se mantiene abierta una vía paralela de negociación patrimonial para destrabar otras deudas históricas que la Casa Rosada arrastra con el fisco correntino.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial confirmó el inicio formal de las gestiones administrativas para concretar la transferencia de tierras nacionales a la órbita del Estado provincial como una ingeniería de compensación de deudas pendientes. Se trata de un predio del ex Regimiento 9 y del puerto de la ciudad.

"Venimos teniendo un diálogo importante en materia de transferencia de propiedades por parte del Gobierno nacional. Hoy formalmente se ha iniciado el trámite, ya están en contacto los equipos técnicos y jurídicos para lograr la transferencia de la tierra", precisó el mandatario.

El bloque del norte y el pedido de tarifa diferenciada

En el marco de su agenda de reclamos energéticos, el gobernador también se refirió al frente común que Corrientes consolida junto a otras provincias de la región del Nordeste (NEA) y el Noroeste (NOE) para exigir una reformulación en los cuadros tarifarios del mercado eléctrico mayorista controlado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El bloque regional busca que se reconozca por ley una tarifa energética diferenciada para los meses de primavera y verano, fundamentada en los picos de consumo que imponen las extremas condiciones climáticas de la zona caliente del país.

"Si va a haber beneficios de subsidios en las zonas de la Patagonia o regiones que son frías, nosotros queremos que nuestras zonas que son muy cálidas también tengan un beneficio equivalente", reclamó Valdés, equiparando los consumos de refrigeración del norte con la asistencia por calefacción que reciben históricamente las provincias del sur argentino.