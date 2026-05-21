Corrientes: indemnizarán a un hincha de Mandiyú que perdió un ojo por un disparo policial

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó que el Estado provincial deberá pagar una indemnización para un hincha de Mandiyú, quien perdió su ojo derecho tras un disparo en un operativo policial. El hombre resultó gravemente herido durante incidentes ocurridos en 2017, antes de un partido contra Boca Unidos.

Los jueces determinaron que existió negligencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los policías. De esta manera, la resolución ratifica la obligación del Gobierno de responder civilmente ante los daños provocados.

Desproporción y falta de prevención

El hecho ocurrió el 15 de febrero de 2017, en la previa de un partido de Boca Unidos contra Mandiyú. El hincha se vio envuelto en un enfrentamiento entre barras en las inmediaciones del estadio aurirrojo. Luego del incidente, la investigación demostró que el joven no participó de los disturbios, sino que intentó protegerse en la calle.

Los peritajes presentados en la causa confirmaron que la custodia para el evento era insuficiente. Solo dos policías estaban asignados para controlar a una parcialidad de 300 personas, en un partido considerado de alto riesgo.

Unanimidad en el tribunal

Los integrantes del tribunal tuvieron en cuenta que en el lugar se secuestraron seis postas de goma, que hubo testimonios coincidentes y que el hincha no participó del enfrentamiento. Por esto, el dictamen principal remarcó que las pruebas resultaron contundentes para acreditar la responsabilidad estatal de un servicio que funcionó de manera irregular.

Además, también se destacó que disparar contra quien no representa una amenaza es una falta grave en la seguridad. En consecuencia, el Superior Tribunal confirmó que el Estado debe responder por el ataque, aun cuando no se individualizó al policía que efectuó el disparo.