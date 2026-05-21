Juan Pablo Valdés: "Vamos a trabajar para que los correntinos tengamos tarifas diferenciadas"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al reclamo histórico de la provincia hacia el Gobierno nacional en materia de política energética y distribución de subsidios.

Al encabezar el acto oficial de inauguración de la nueva "Casa del Estudiante" —un complejo residencial edificado por el Sindicato de Luz y Fuerza—, el mandatario advirtió que la región del Nordeste (NEA) no claudicará en su demanda de obtener un cuadro tarifario equitativo respecto a otras regiones del país.

“Se encuentran discutiendo la Ley de zonas frías y en el norte necesitamos una tarifa diferenciada”, disparó Valdés, marcando una asimetría regulatoria con la Patagonia.

El gobernador fundamentó el reclamo en el rol clave que juega la provincia como generadora neta de electricidad para el Sistema Interconectado Nacional: "En Corrientes abastecemos a cinco provincias con energía y pagamos una tarifa bastante alta".

En ese sentido, anticipó que la estrategia fiscal de su gestión avanzará con firmeza para blindar el bolsillo de los usuarios locales. "Si no quieren brindarnos subsidios, vamos a trabajar para que los correntinos tengamos tarifas diferenciadas porque es lo más justo", sentenció de forma categórica.

Apoyo gremial y una fuerte defensa de la educación pública

El escenario elegido por el titular del Ejecutivo provincial para sentar postura no fue casual. La "Casa del Estudiante" forma parte del ambicioso plan de expansión edilicia de infraestructura social que lleva adelante la federación de los trabajadores de la energía, un gremio estratégico que cuenta con más de 40.000 afiliados en todo el territorio nacional.

Valdés celebró el emplazamiento del edificio residencial en la capital correntina como un "acto de verdadero federalismo y distribución equitativa de los recursos" por parte de la organización sindical. “Es un mensaje claro para los jóvenes, que les inspira y les marca el camino. También es el sueño de los trabajadores y sus familias, que es poder estudiar, recibirse y cumplir sus metas”, ponderó.

En un tramo de su discurso que el mandatario calificó a la educación pública y gratuita como "una lucha transversal donde debemos estar todos unidos levantando esta bandera para que siga siendo el verdadero motor de ascenso social de los jóvenes argentinos".

Hacia el cierre del encuentro, del que participaron las máximas autoridades de la entidad sindical y del sector académico regional, Valdés remarcó la importancia de consolidar un modelo de gestión articulado.

“Cuando el sector público, el privado y los sindicatos trabajamos juntos, están a la vista los resultados que se logran, pensando el país que necesitamos y una provincia que siempre quiere mantenerse cerca”, concluyó, ratificando la sintonía de su gestión con los sectores del trabajo técnico en medio de la puja judicial con Nación.