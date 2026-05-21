Ley de Zonas Frías: cómo podría beneficiar a Corrientes la ley aprobada en el Congreso

El diputado nacional Diógenes González explicó los motivos de su voto favorable al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación vinculado al sistema energético y aseguró que las modificaciones incorporadas permiten contemplar reclamos históricos de las provincias del norte argentino.

En diálogo con Hoja de Ruta, el legislador sostuvo que el proyecto original impulsado por el Gobierno nacional contemplaba compensaciones económicas únicamente para empresas eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero que durante el debate se logró incorporar a las prestadoras del interior del país.

“Entendemos que es importante tener un sistema eléctrico compensado, pero también federal”, afirmó.

González señaló además que otro de los cambios introducidos fue la inclusión explícita del alumbrado público dentro de los conceptos permitidos en la factura de energía eléctrica, lo que garantiza la continuidad de un mecanismo clave para el financiamiento de los municipios correntinos.

“En Corrientes el alumbrado público se cobra a través de la DPEC por convenio con los municipios. Eso apalanca las economías municipales y permite sostener servicios”, explicó.

Subsidios, zonas cálidas y reclamos del norte

El diputado reconoció que todavía persisten desigualdades estructurales en el esquema tarifario argentino y remarcó que las provincias del norte continúan en desventaja frente al país central.

“Los correntinos pagamos mil kilómetros de transporte de energía. Hay muchas cosas para corregir todavía”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que siguen de cerca las discusiones vinculadas a subsidios para zonas cálidas y muy cálidas, así como las resoluciones que determinan topes de consumo subsidiado durante los meses de mayor demanda eléctrica.

“Cuando no nos conviene, votamos en contra”

González también destacó que el oficialismo nacional comenzó a flexibilizar posiciones para conseguir consensos legislativos.

“Parte del accionar político implica ceder algunas cosas conceptuales para ampliar legitimidad y conseguir mayorías”, afirmó.

Consultado sobre el vínculo entre Corrientes y el Gobierno nacional, el legislador consideró positivas las reuniones mantenidas entre funcionarios provinciales y nacionales para destrabar conflictos judiciales y económicos.

“Todo lo que signifique aflojar tensiones siempre es positivo”, expresó.



