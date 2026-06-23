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Corrientes

Las noticias más importantes del 23 de junio

Por El Litoral

Martes, 23 de junio de 2026 a las 07:19

Una multitud copó el Fan Fest en el barrio 17 de Agosto y el sábado se traslada a la rotonda Poncho Verde

Un tiroteo en plena plaza de Corrientes dejó un herido

Messi superó a Klose y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Mundial

Juan Pablo Valdés confirmó el inicio de exploraciones mineras en Corrientes

Día de San Juan Bautista: qué pasará con las escuelas en la Capital correntina

Ingrid Jetter analizó la lucha contra el narcomenudeo y lanzó: "Adorni se tiene que ir"

Gripe en Corrientes: Salud Pública insta a vacunar a adultos mayores y niños

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Corrientes activó la segunda fase del Plan de Transformación de la Escuela Secundaria

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