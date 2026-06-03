Las noticias más importantes del 3 de junio

Terrorismo, el duro cargo con el que marcha a juicio el Tren de Aragua en Corrientes
Corrientes: aumento salarial del 10% para municipales y mejoras en asignaciones familiares
Ni Una Menos en Corrientes: horario y lugar de la marcha
Anteojos gratuitos en Corrientes: dónde estará el programa “Ver para Ser Libres"
En la última semana Flybondi canceló “casi todos” los vuelos en Corrientes
Otro abogado de Esquina envuelto en estafa, esta vez contra jubilados
La Comisión de Legislación del Trabajo quedó formalmente constituida y destacó la plena vigencia de la modernización laboral
Alerta por Ébola: Corrientes refuerza protocolos sanitarios ante posibles casos
Gas natural y energía: los ejes que llevó Valdés a la Asamblea del Norte Grande
La Feria Provincial del Libro ya tiene fecha: será en julio y en el predio de La Unidad