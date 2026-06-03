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Corrientes

Las noticias más importantes del 3 de junio

Por El Litoral

Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 07:19

Terrorismo, el duro cargo con el que marcha a juicio el Tren de Aragua en Corrientes

Corrientes: aumento salarial del 10% para municipales y mejoras en asignaciones familiares

Ni Una Menos en Corrientes: horario y lugar de la marcha

Anteojos gratuitos en Corrientes: dónde estará el programa “Ver para Ser Libres"

En la última semana Flybondi canceló “casi todos” los vuelos en Corrientes

Otro abogado de Esquina envuelto en estafa, esta vez contra jubilados

La Comisión de Legislación del Trabajo quedó formalmente constituida y destacó la plena vigencia de la modernización laboral

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