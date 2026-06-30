Las noticias más importantes del 30 de junio

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Boca Unidos incorporó a un jugador que llega desde la Primera Nacional
Comenzó la obra clave que busca terminar con los anegamientos en un barrio de Corrientes
Fabián Ramírez Barrios se despidió de Regatas Corrientes con un sentido mensaje
La Policía Federal desarticuló un punto de venta de cocaína y marihuana en Corrientes