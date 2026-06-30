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Corrientes

Las noticias más importantes del 30 de junio

Por El Litoral

Martes, 30 de junio de 2026 a las 07:16

Apelaron la liberación del único acusado por el crimen del correntino Marcelo Ojeda

Condenaron a dos policías por integrar una banda narco que vendía el kilo de cocaína a 5000 dólares

Invierno 2026: así será la feria administrativa provincial en Corrientes

Abuso sexual en el Ejército: Casación reactivó la causa contra un sargento en Corrientes

Una funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor de videojuegos

Presentan un proyecto de ley para crear el Registro Digital de Industrias y Comercios en Corrientes

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