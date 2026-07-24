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Corrientes

Las noticias más importantes del 24 de julio

Por El Litoral

Viernes, 24 de julio de 2026 a las 07:20

El Instituto de Cardiología celebró 40 años en el corazón de los correntinos

Imputaron a dos personas por un homicidio en Goya y se dispuso la prisión preventiva

Histórico premio para Corrientes en la Expo Rural: "El reconocimiento es 100% de mi padre"

El río Uruguay crece en Santo Tomé y proyectan que superará los 11 metros el fin de semana

Juan Pablo Valdés recibió al embajador de la Unión Europea

Empedrado: detectaron una plantación de marihuana en el área urbana

Ecoturismo y pesca deportiva: los atractivos más buscados en Corrientes

Corrientes lanza el certamen interbarrios "Jacinto Mamuh": cuándo arranca y cómo inscribirse

Garrafa social en Corrientes: cuándo y en qué barrios se venderá

Corrientes prepara el Encuentro Provincial de Ferias Francas: fechas, lugar y detalles

 

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