Las noticias más importantes del 28 de julio

Corrientes: cerraron el paso internacional Alvear-Itaquí por la crecida del río Uruguay
Conexión clave con la Autovía Ruta 12: pavimentan 400 metros de la avenida Cuba
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El tiempo en Corrientes: el SMN prevé calor y tormentas fuertes para cuatro localidades
Violento robo a un anciano en Corrientes: le quebraron un brazo y le destruyeron la casa
Fiesta Provincial del Mbaipy: el equipo ganador y quién fue elegida embajadora
Valdés recibió al embajador de China y afianzó una agenda de cooperación para Corrientes
El Cucaicor coordinó 38 operativos de donación en lo que va del año en Corrientes
Sueldos municipales en Corrientes: el pago del mes de julio empieza el viernes 31