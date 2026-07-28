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Las noticias más importantes del 28 de julio

Por El Litoral

Martes, 28 de julio de 2026 a las 07:26

Corrientes: cerraron el paso internacional Alvear-Itaquí por la crecida del río Uruguay

Conexión clave con la Autovía Ruta 12: pavimentan 400 metros de la avenida Cuba

Boca Unidos jugará su primer partido de la Reválida en Buenos Aires

El tiempo en Corrientes: el SMN prevé calor y tormentas fuertes para cuatro localidades

Violento robo a un anciano en Corrientes: le quebraron un brazo y le destruyeron la casa

Fiesta Provincial del Mbaipy: el equipo ganador y quién fue elegida embajadora

Valdés recibió al embajador de China y afianzó una agenda de cooperación para Corrientes

El Cucaicor coordinó 38 operativos de donación en lo que va del año en Corrientes

Sueldos municipales en Corrientes: el pago del mes de julio empieza el viernes 31

Corrientes quedó quinto en el Argentino de cestoball

 

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