Las noticias más importantes del 29 de julio

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Cortan media calzada sobre avenida Maipú por obras: habrá desvíos por 30 días
El correntino Maxi Salas, uno de los borrados de River, negocia su salida
Incautaron en Corrientes 72 mil paquetes de cigarrillos ilegales valuados en $94 millones