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Las noticias más importantes del 29 de julio

Por El Litoral

Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 07:15

El Poder Legislativo de Corrientes recibió al embajador de China

Rige doble alerta por tormentas en Corrientes: las localidades más comprometidas

Declaró el padre de dos niños que estuvieron con Loan: qué dijo y cómo sigue el juicio

Paciente denunció a un odontólogo de Corrientes por abuso sexual: qué dijo el fiscal

Comenzó la instalación de ductos a más de 10 metros de profundidad en el arroyo Pirayuí

Juan Pablo Valdés anunció nuevas viviendas y obras para Mantilla

Corrientes se prepara para El Niño con una obra de desagüe clave en la ciudad

Cortan media calzada sobre avenida Maipú por obras: habrá desvíos por 30 días

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Incautaron en Corrientes 72 mil paquetes de cigarrillos ilegales valuados en $94 millones

 

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