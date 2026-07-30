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Las noticias más importantes del 30 de julio

Por El Litoral

Jueves, 30 de julio de 2026 a las 07:19

Paso de los Libres: el río superó el nivel de evacuación y 7 familias dejaron sus casas

"Miramos de cerca los salarios": qué dijo Valdés sobre un nuevo aumento para estatales

Corrientes: médico despistó con su auto al esquivar un animal sobre la Ruta 12

Valdés se reunió con Nación para reactivar obras de cloacas en Corrientes

Millonario robo a un local de juegos en pleno centro de Corrientes

Un jefe policial complicó la situación de Maciel, Pérez y Caillava en el juicio por Loan

Una empresa coreana comenzará a exportar litio de Jujuy por el Puerto de Corrientes

Corrientes: interceptaron a cazadores furtivos a una isla del Paraná

Burrito, boldo y menta: la Unne evalúa la toxicidad de 16 plantas medicinales

Allanan por narcomenudeo la casa de una testigo del caso Loan

 

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