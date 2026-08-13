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Las noticias más importantes del 13 de agosto

Por El Litoral

Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 07:05

Ituzaingó conmemoró sus 162 años con un acto encabezado por Juan Pablo Valdés

Loan: un policía reveló los nervios de Pérez y Caillava por el secuestro de su camioneta

“Las huellas no eran de Loan y fueron plantadas”: afirmó el fiscal Carlos Schaefer

Murió un profesor de Bella Vista tras un siniestro vial sobre la Ruta 27

“En el Ibone nos ponemos la camiseta”: investigadores correntinos reclaman por la ciencia

Recuperaron la motocicleta robada a un excombatiente de Malvinas en Corrientes

El curioso escondite de un lobito de río: lo encontraron debajo de un auto

Premio internacional para la Unne por su plataforma de inteligencia artificial

Corrientes: condenaron a una docente por exigir dinero a sus alumnas para aprobar materias

Investigan la muerte de terneros en Corrientes: no descartan ataque de yaguareté o puma

 

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