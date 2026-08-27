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Las noticias más importantes del 27 de agosto

Por El Litoral

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 07:10

La severa advertencia a un abogado y la denuncia a un periodista en el juicio por Loan

A River no le salió nada: quedó eliminado tras una increíble serie de penales

Reforma del Banco Central: cómo votaron los diputados nacionales por Corrientes

Corrientes: volcó un camión cargado con frutas en la Ruta 14 y el chofer resultó herido

El emotivo relato de un profesor tras ayudar a una joven en el puente Chaco-Corrientes

Careo en el juicio por Loan: el Americano, cara a cara con un testigo clave

Las lluvias de la semana pasada dejaron a Corrientes como el punto más lluvioso del país

La Iglesia respaldó el pedido de colocar un vallado en el puente Chaco-Corrientes

Valdés y Polich recorrieron el Parque Solar de Santa Catalina

Por una estafa de $3 millones en Corrientes secuestraron camioneta y celular

 

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