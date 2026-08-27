Las noticias más importantes del 27 de agosto

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Corrientes: volcó un camión cargado con frutas en la Ruta 14 y el chofer resultó herido
El emotivo relato de un profesor tras ayudar a una joven en el puente Chaco-Corrientes
Careo en el juicio por Loan: el Americano, cara a cara con un testigo clave
Las lluvias de la semana pasada dejaron a Corrientes como el punto más lluvioso del país
La Iglesia respaldó el pedido de colocar un vallado en el puente Chaco-Corrientes
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Por una estafa de $3 millones en Corrientes secuestraron camioneta y celular