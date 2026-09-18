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Las noticias más importantes del 18 de septiembre

Por El Litoral

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 07:10

Tragedia en Corrientes: tres personas murieron en un choque sobre la Ruta 12

Un especialista clave en el caso Loan: "Nos comimos un amague, el nene no estaba ahí"

Corrientes: más de 10.000 m² de veredas están en obra mediante el programa municipal de recuperación

Juan Pablo Valdés viajó a Rosario para acompañar a los atletas correntinos en los Juegos Suramericanos 2026

Cancillería y el Gobierno de Corrientes impulsan mercados externos para productos locales

Corrientes y Paraguay acordaron una agenda de promoción conjunta para potenciar el Iberá

Tiene 20 animales a su cargo, debe casi $1 millón y sortea su moto para ayudarlos

El río Uruguay crece: una ruta sigue cortada y hay localidades cerca de la alerta

Corrientes avanza con el proyecto de viviendas para personas solteras

Juicio por Loan: reforzaron un pedido de careo para Maciel

 

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