Las noticias más importantes del 18 de septiembre

Tragedia en Corrientes: tres personas murieron en un choque sobre la Ruta 12
Un especialista clave en el caso Loan: "Nos comimos un amague, el nene no estaba ahí"
Corrientes: más de 10.000 m² de veredas están en obra mediante el programa municipal de recuperación
Juan Pablo Valdés viajó a Rosario para acompañar a los atletas correntinos en los Juegos Suramericanos 2026
Cancillería y el Gobierno de Corrientes impulsan mercados externos para productos locales
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Tiene 20 animales a su cargo, debe casi $1 millón y sortea su moto para ayudarlos
El río Uruguay crece: una ruta sigue cortada y hay localidades cerca de la alerta
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