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Las noticias más importantes del 23 de septiembre

Por El Litoral

Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 07:21

Declaran cinco testigos y el juicio por Loan cae en una pausa de dos semanas

Investigan a una red criminal por adulteración de vehículos en Corrientes

Cuándo empieza el cronograma de pagos para trabajadores de la provincia de Corrientes

Corrientes: el Paraná registra la crecida más alta en un año

Juicio por Loan: Paula Bernini habló de los miedos de Macarena Peña y del rol de “El Americano”

Las redes sociales le permitieron recuperar su moto robada en Corrientes

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Feriado por la Virgen de La Merced: así funcionarán los servicios municipales este jueves

 

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