Villarruel ratificará que forma parte del oficialismo y buscará bajar la tensión

Victoria Villarruel prepara una respuesta a las críticas de Javier Milei sobre su participación en las decisiones del Gobierno. La vicepresidenta tiene pensado salir a responderle públicamente al presidente en los próximos días. Analiza hacerlo a través de sus redes y no descarta hablar en los medios.

La titular del Senado detallará su rol institucional en la Cámara Alta y aclarará que forma parte del oficialismo. No evalúa confrontar directamente ni elevar las tensiones con el jefe de Estado, sino aclarar que mantiene el apoyo a las propuestas del Ejecutivo.

No analiza por el momento realizar un armado paralelo a La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de 2025. Está dispuesta a afiliarse al partido en caso de que lo coordine con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Hay cercanos al presidente que buscan que Villarruel reaccione desde que arrancó la gestión. No la pusieron en el organigrama del mapa del Estado y hubo muchos desplantes. Ella es leal y forma parte del Gobierno. No va a romper”, expresó un colaborador de la vicepresidenta.

Milei acusó ayer a Villarruel de “estar más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política” y aseguró que “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, no participa de las reuniones de Gabinete”.

“Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”, agregó el primer mandatario.

Villarruel reconoce que no forma parte de las reuniones de mesa chica del Ejecutivo, pero sus cercanos remarcan que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “tampoco formó parte de los encuentros del gabinete durante un mes y no hubo tanto revuelo”.

La mesa chica de Balcarce 50 sostiene que el quiebre inicial ente el jefe de Estado y la vicepresidenta se dio en el cierre de listas de las elecciones pasadas. “Ella amenazó con bajarse para negociar espacios y ministerios, que cuando cerramos con Bullrich tuvimos que reestructurar”, expresó a TN un alto funcionario.

TN

