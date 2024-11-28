No se logró el quórum y se cayó la sesión que iba a tratar el proyecto de Ficha Limpia

Una vez más fracasó el intento del PRO de debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ficha Limpia”, que le impide a las personas condenadas por corrupción ser candidatas en las elecciones.

La autora del proyecto, que perderá estado parlamentario y para llegar al recinto deberá atravesar una vez más el trámite legislativo ordinario, planteó su enojo contra los legisladores que se habían comprometido a facilitar la discusión y no estuvieron esta mañana en la Cámara baja.

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró Lospennato en el inicio de su discurso.

Y continuó: “Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada para no decir una mala palabra”.

La frase alude a otro intento fallido que hubo la semana pasada para discutir el mismo proyecto. El miércoles de la semana pasada, hubo 128 diputados presentes y el PRO quedó a una presencia de lograr el quórum. Como hubo legisladores que faltaron porque estaban enfermos o tuvieron emergencias de último momento, se creía que este jueves el partido de Mauricio Macri lograría los consensos necesarios para iniciar el debate. Pero no sucedió.

“¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad? ¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad”, agregó.

“Los juicios de corrupción llegan a condena solamente en el 2% de los casos. Nadie investiga el poder. Somos un país pobre, somos un país con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos, las castas de todo. Sindical, empresaria, política... que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante. Pero ese pueblo sufrido, que quiere salir adelante se los va a decir en las urnas. Acuérdense que no va a quedar así para los ciudadanos. Los ciudadanos van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron a este recinto para garantizarles impunidad a los corruptos. Ellos no merecen representar al sagrado pueblo argentino”, completó.

De aprobarse, el proyecto de “Ficha Limpia” le hubiera impedido a la expresidenta Cristina Kirchner ser candidata el año que viene en las elecciones legislativas. Si bien la ex jefa de Estado aún no manifestó su intención de competir por un lugar en la Cámara de Diputados, en las últimas semanas se ha mostrado activa realizando diversas actividades en la provincia de Buenos Aires.

*Infobae