La inflación mayorista fue de 1,4%

La inflación mayorista cortó una racha de tres meses consecutivos con desaceleración, ya que en noviembre fue del 1,4%, 0,2 puntos porcentuales por encima del dato de octubre. Aun así, se observaron caída de precios en muchos artículos.

Según el INDEC, los productos manufacturados nacionales treparon 1,9% y explicaron la mayor parte del aumento en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Dentro de estos resaltó el alza en sustancias y productos químicos (+3,2%).

En paralelo, los productos primarios avanzaron apenas 0,6%. En esta división se verificaron deflaciones en productos pesqueros (-5,1%) e hidrocarburos (-0,8%).

Asimismo, los productos importados presentaron una caída promedio general del 1,2% en sus precios, aunque vale aclarar que este segmento tiene un peso muy chico en el IPIM.

En noviembre el Gobierno decidió eliminar la obligación de adelantar el 95% del impuesto PAIS para acceder a divisas para pagar compras al exterior. Mientras se espera la erradicación absoluta de este tributo a partir de fin de diciembre, la medida implicó una reducción en el tipo de cambio implícito de los importadores.