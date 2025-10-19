Rosario Central busca mantener su invicto frente a Platense

Rosario Central quiere seguir invicto en el campeonato y enfrentará a Platense el domingo a las 18. El Canalla suma tres victorias al hilo y quiere seguir por esa senda, mientras que el Calamar necesita urgentemente volver al triunfo para acercarse a los puestos de playoffs. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Rosario Central y Platense al duelo por el Torneo Clausura

El año de Rosario Central viene siendo muy bueno, ya que hasta el momento está invicto en el Clausura y es el líder de la tabla anual con 56 unidades. El Canalla viene de derrotar 2-1 a Vélez en Liniers, acumula tres victorias al hilo y es uno de los candidatos a quedarse con la liga. "Mostramos carácter ante un muy buen rival", declaró el DT Ariel Holan en la conferencia tras el triunfo ante el Fortín.

Más allá del minuto de silencio previo en homenaje a Miguel Russo, el club tiene preparado proyectar un video con diferentes momentos del entrenador en sus cinco ciclos y se exhibirá la Copa de la Liga 2023.

Platense no puede revertir su imagen de los primeros partidos del segundo semestre y sigue en la parte baja de la zona. El Calamar, que solo ganó uno de los últimos seis, viene de empatar 1-1 de local ante Riestra. Debido a esta mala racha, los hinchas insultaron a los jugadores y al Kily González no le gustó nada y se lo vio enojado ante esta situación.

El probable once inicial de Rosario Central vs. Platense, por el Torneo Clausura

Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agutín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

La posible formación de Platense vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura

Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde y Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor y Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Rosario Central vs. Platense, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito

