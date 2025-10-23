El impactante desenlace de un choque múltiple con incendio en Panamericana

Un choque múltiple que involucró a dos camiones y dos vehículos se produjo este jueves en la Panamericana. Se registran tres muertos y dos heridos. Tras el impacto, se generó un gran incendio que acaparó a los vehículos y lleno las inmediaciones de humo.

Si bien inicialmente el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) había reportado cinco muertos, más tarde el Ministerio de Salud bonaerense confirmó que las víctimas fatales eran tres y que había dos heridos internados en el Hospital de Campana. Uno se encuentra con politraumatismos, pero estable. El otro presenta quemaduras, pero tiene enfermedades previas, por lo que hay que ver su evolución.

Choque

El accidente fue por la tarde a la altura del ramal de Campana, al kilómetro 70. El desvío fue total hacia la colectora en el kilómetro 73, mano a Capital Federal. Luego, el desvío fue ampliado al kilómetro 76 de la Ruta 9 hacia la ruta provincial 6.

Se realizó un corte total del tránsito en ambas manos para realizar tareas periciales viales y forenses. Había una fila de vehículos que abarcaba, por lo menos, diez kilómetros en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

Incendio

El incidente ocurrió cuando un camión que se encontraba circulando en la autopista perdió un neumático, que quedó posicionado en el medio de la misma. Fue entonces que el camión de carga, que transportaba un contenedor y circulaba con sentido a provincia, intentó esquivarlo y, en la imposibilidad de controlar el vehículo, se cambió de carril y aplastó a un auto Citroën C4. El vehículo de menor porte terminó debajo del contenedor.

Imposibilitados de controlar su dirección, ambos cruzaron el guardarraíl y pasaron a la mano contraria. Allí impactaron contra otro camión, que transportaba verduras, y una camioneta que iban mano a ciudad de Buenos Aires. Sería el Citroën C4 el que inició el incendio.

El contenedor prendido fuego corresponde a la compañía CMA CGM, se informó.