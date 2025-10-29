¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FEMICIDIO

Caso Cecilia Strzyzowski: detuvieron a un abogado de Emerenciano Sena en audiencia

Fue trasladado a la Comisaría 4° por “Desobediencia Judicial”. “Habría hecho un paneo de los jurados”, dijo el Jefe de Policía, Comisario General Fernando Romero.
 

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 12:48

Resistencia, Chaco (enviada especial). La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

Quedó detenido y le secuestraron el aparato. Fue trasladado a la Comisaría 4° por ‘Desobediencia Judicial’. Habría hecho un paneo de los jurados, cuya identidad es reservada”, dijo a Infobae el Jefe de Policía, Fernando Romero.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández.

Fuente: Infobae.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD