Caso Cecilia Strzyzowski: detuvieron a un abogado de Emerenciano Sena en audiencia

Resistencia, Chaco (enviada especial). La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

“Quedó detenido y le secuestraron el aparato. Fue trasladado a la Comisaría 4° por ‘Desobediencia Judicial’. Habría hecho un paneo de los jurados, cuya identidad es reservada”, dijo a Infobae el Jefe de Policía, Fernando Romero.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández.

Fuente: Infobae.