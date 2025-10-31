Crimen de Cecilia Stryzowski: la defensa de Marcela Acuña reconoció que quiso encubrir a su hijo, César Sena

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzó este viernes en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, luego de que se conformara el jurado popular que dictaminará la culpabilidad o inocencia del clan Sena y los otros encubridores.

Este viernes en la mañana, en su alegato de apertura, la abogada defensora de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, reconoció el delito de encubrimiento, pero negó que hubiese participado en el crimen.

Según reportó el medio Chaco día por día, la abogada se dirigió al jurado y remarcó que la madre de César Sena no es parte de la ejecución del crimen, sino que su participación se dio “después de los hechos”, al descubrir que Cecilia Strzyzowski fue asesinada en su casa.

Para fundamentar su argumento, la letrada se refirió al mensaje que Acuña envió el 2 de junio de 2023 a Fabiana González: “Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada”. Sobre esta frase, Ojeda remarcó: “Esa no es la frase de una persona que había planeado matar a alguien. Es la frase de una madre que se acababa de enterar de algo grave que había sucedido en su casa”.

La defensa agregó que Acuña no estaba al tanto de lo que sucedía hasta que vio una puerta entreabierta y encontró el bulto envuelto en la frazada a las 17:00 del mismo día en que Cecilia fue asesinada. “No tenía idea de lo que estaba viendo. Salió desesperada y mandó un mensaje. No habló a la policía, no pidió ayuda, pero actuó impulsivamente para proteger a su hijo”, insistió.

Si bien Ojeda reconoció las acciones de presunto encubrimiento por las que acusan a Acuña, justificó su manera de actuar porque “lo único que quería era que su marido, Emerenciano Sena, no se enterara”. Al pedirle a uno de sus colaboradores, Gustavo Obregón (también imputado) que sacara el cuerpo de Cecilia de la casa, no le dio instrucciones para esconderlo, según manifestó la abogada, y tampoco tuvo contacto con los caseros del campo Rossi, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

En tanto, hizo hincapié en que su representada no tenía un plan y aseguró que la Fiscalía no podrá probarlo. “No existió ningún plan. Marcela se enteró de lo sucedido después de las cinco de la tarde. Actuó por reflejo de una madre desesperada, tomando decisiones erróneas, pero sin haber participado del femicidio”, dijo Ojeda.

Por último, la letrada negó que la donación de muebles y las declaraciones públicas de Acuña la vinculen directamente con el crimen.

Y sentenció: “Este juicio no debe juzgar a un movimiento social ni a un partido político, sino determinar si Marcela cometió el delito que la Fiscalía le atribuye”. Al terminar su exposición, le pidió al jurado que decida “con la razón y no con los prejuicios”.

Los siete acusados por el crimen de Cecilia Strzyzowski

César Sena , de 20 años: está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

, de 20 años: está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023. Emerenciano Sena y Marcela Acuña , padres de César: están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

y , padres de César: están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación. Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón : integrantes del círculo de confianza de los Sena, están acusados de ayudar a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima. Están imputados por encubrimiento agravado.

y su pareja, : integrantes del círculo de confianza de los Sena, están acusados de ayudar a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima. Están imputados por encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso: encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”, fueron señalados por haber permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultar información clave en los primeros días de la investigación. También se los juzgará por el mismo delito que a los anteriores.

El crimen

El crimen ocurrió en junio de 2023, cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

