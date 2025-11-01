Marcela Acuña: “Le pido disculpas a la mamá de Cecilia”

Marcela Acuña, madre del principal acusado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, César Sena, le pidió “disculpas” a la mamá de la víctima, en el marco de una entrevista desde la cárcel del Chaco donde permanece detenida como imputada en el juicio por jurados que inició el viernes último.

Acuña se refirió a Cecilia Strzyzowski como “esa chica”. Según dijo, “apenas la conocía” y siempre le llamó la atención que fuera “más grande” que su hijo.

DIGA LO QUE DIGA

En un reportaje telefónico con Infobae se refirió a Gloria Romero, madre de la víctima y aseguró: “Diga lo que diga la mamá de Cecilia, es una mamá, y yo, como madre, le pido disculpas por el dolor que pueda llegar a tener ella y lo mismo a su abuelita”.

“Por más que se enoje o me prejuzgue, porque no me conoce ni yo la conozco, es una señora que parió como yo”, añadió.

“Quería decirle que entiendo su dolor. No me interesa lo que ella piense de mí o de mi familia, porque sé que no es así, pero sí sé que el dolor de una madre puede manifestarse de diferentes maneras. Le pido disculpas si en algún momento, sin conocernos, ella focalizó en mí su enojo o su odio. Yo no soy así”, profundizó Acuña.

Y subrayó: “Quiero que sepan que, aun de este lado, aunque ella esté mal, yo la abrazo desde donde estoy. Y no digo esto para influir en nadie, porque no me interesa, pero sí para que la gente sepa que, estemos del lado que estemos —del de la supuesta víctima o del de los posibles victimarios—, siento mucho dolor por todo esto que está pasando”.

MAMÁ TRISTE

La mujer, de 53 años —que en 2023 se postuló como candidata a la intendencia de Resistencia— lleva 2 años y 4 meses y 21 días alojada en la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago de Resistencia. Si los tiempos judiciales se cumplen, el próximo 20 de noviembre, un veredicto popular que definirá su futuro y el de su familia.

“Más allá de todo lo que digan o dejen de decir, yo no he cometido ningún delito y creo que mi familia tampoco. Como mamá, me siento muy triste”, dijo.

HIJO MEDICADO

“No tuve oportunidad de hablarlo con mi hijo”, sostuvo y aseguró que César Sena “está medicado”. “Él tiene un problema de psicosis muy fuerte. Se autolesionó un montón de veces. Él no está bien y yo trato de evitar hablar de esto. Pero sí hay cuestiones que voy a decir. Yo voy a declarar en este juicio y estoy tratando de que él también lo haga. Por ahí, con la virulencia, la agresividad y la violencia que sentí por parte de la Fiscalía, me parece que no. Yo acepto que la mamá (de Cecilia) sea violenta, que diga cosas incoherentes y que invente. Pero lo que no acepto es que alguien haga un alegato de esas características. Me sentí violentada con el alegato del fiscal (Martín Bogado) porque es mentira lo que dijo y además lo dijo a las personas que… A uno lo conocen por las obras y saben lo que es Marcela acá. Jamás tuve ni una pizca de odio”, remató.