Impactante explosión en Ezeiza: se incendia un parque industrial y hay 22 heridos

“El incendio es muy grande y sabemos que alcanzó a varias plantas. Por ahora se desconoce la magnitud del daño y si hubo víctimas fatales dentro del complejo. La onda expansiva llegó hasta la casa del intendente —a un kilómetro— y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves. La mayoría está siendo asistida en el Hospital Eurnekian y en la Clínica Monte Grande”, ampliaron fuentes locales.

El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, afirmó que la clínica, ubicada a siete minutos del Aeropuerto de Ezeiza, recibió heridos y desde allí están derivando pacientes también a la Clínica Monte Grande, que es de menor complejidad. “De barrios linderos estamos recibiendo personas con cortadas por vidrios y politraumatismos, y personal con quemaduras. La cantidad de pacientes que recibimos hasta ahora está en 22. Ninguno con peligro de muerte, todos accidentes”, recalcó

Más tarde, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que, hasta el momento, ingresaron ocho personas al Hospital Eurnekian, de las cuales siete presentan cuadros leves, con lesiones por golpes, heridas y cortes menores, o síntomas compatibles con inhalación de humo. “Todas se encuentran bajo observación y reciben la atención correspondiente”, especificaron. Además señalaron que la octava persona ingresó con una fractura expuesta en uno de sus brazos y que será intervenida quirúrgicamente.

El dueño de la empresa Sinteplast, que se encuentra dentro del polo en el que se produjo el incendio, aseguró que su fábrica no resultó afectada por las llamas, a pesar de que en un principio surgieron versiones de que sí. “La explosión votó todo. Volaron portones, cielorrasos, algunas estructuras y cañerías de incendios. Están las brigadas de bomberos. Fue una explosión terrible. A la fábrica nuestra no llegó pero la onda expansiva nos movió todo”, declaró en TN.

Desde Chemotecnica, por su parte, indicaron que el incendio no afectó a la empresa -ubicada en el lugar- ni a ninguna otra vinculada a la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).

César, uno de los vecinos de la zona, contó en el mismo medio cómo reaccionó al estruendo: “Yo estaba en el lugar. Siguen las explosiones cada vez más potente. La policía nos corrió porque podrían haber más explosiones. Es tremendo. Vinieron dotaciones de bomberos de Cañuelas. El fuego es bastante potente”.

En tanto, Marcela, una vecina de Ezeiza, expresó que la explosión produjo temblores en los vidrios y el techo de su casa. “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató al mismo medio.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron que la explosión resonó en el Aeropuerto de Ezeiza, pero que, por el momento, los vuelos no fueron modificados. “Se ve la columna de humo, pero no se afectó la operación”, detallaron.

Según relataron vecinos de la zona, la onda expansiva de la explosión generó daños en sus hogares; les rompió vidrios y techos y produjo temblores, incluso a varios kilómetros de distancia. En tanto, las autoridades ordenaron que la ciudadanía permanezca dentro de su casa, ya que se formó una nube tóxica.

El sitio Tiempo AMBA advirtió que el radar de Ezeiza detectó la enorme explosión y se decretó una alerta roja sanitaria en la zona. La nube tóxica se dirige hacia San Vicente y Cañuelas y se recomienda usar barbijos, cerrar ventanas y permanecer adentro de los hogares.

Pasadas las 22 se cortó la totalidad de la circulación de la Autopista Ezeiza-Cañuelas a modo de prevención y seguridad, y para que los bomberos puedan trabajar en la zona. Tras la explosión, dos cabinas del peaje más cercano estallaron.

En un principio había surgido la hipótesis de que el incendio había sido producido por una avioneta que se estrelló en el polo, sin embargo, fue descartada por el intendente de Ezeiza.

Desde el municipio de Esteban Echeverría, lindero a Carlos Spegazzini, emitieron un comunicado en el que pidieron a los vecinos de Canning y El Jaguel permanecer en sus casas con ventanas y puertas cerradas hasta que sea controlada la emanación de humo y gases de la explosión.

Código rojo en hospitales

A raíz del feroz incendio en Ezeiza, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires activó el código rojo en hospitales y compartió una serie de medidas preventivas para proteger a la ciudadanía: