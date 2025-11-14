¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
INTERVENCION JUDICIAL

Recuperaron una lancha denunciada como sustraída en Paso de la Patria

Hay una persona demorada y la Justicia busca resolver una causa de sucesión de bienes.

Por El Litoral

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 21:22

Luego de una denuncia por la sustracción de una lancha en Paso de la Patria personal policial de la Comisaría local, en colaboración con la Fiscalía en turno, recuperó la embarcación y demoró a un implicado en el delito. También trabajó en el hecho la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar.
La misma fue sustraída de un domicilio ubicado en calle Belgrano y Mitre, y gracias a las tareas de investigación y análisis de información realizadas por el personal policial, se logró identificar a las personas involucradas y recuperar la lancha de manera inmediata.


Según se determinó, una persona había recibido la lancha, pero la titularidad de la misma corresponde a otra persona. Al parecer el caso estaría relacionado con una causa de sucesión que deberá resolver la Justicia..
La Fiscalía inició actuaciones de investigación y la embarcación quedó secuestrada en la dependencia policial. La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades.
 

