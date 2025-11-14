Recuperaron un freezer e inodoro denunciados como sustraídos

Mediante un trabajo de inteligencia, recuperaron en la localidad de Mburucuyá un freezer y un inodoro que fueron denunciados como sustraídos por vecinos de la localidad.

Se trató de una operación realizada por personal de la Comisaría local que montó taras de vigilancia con cámaras de seguridad del balneario. Luego de una exhaustiva investigación y allanamientos simultáneos dieron con las cosas buscadas.

Habían observado a dos sujetos sospechosos cargando un bulto envuelto en una bolsa negra en una motocicleta de alta cilindrada, detrás de una de las tribunas del lugar.

Minutos después, los sospechosos se retiraron de la zona, lo que motivó a la policía a realizar averiguaciones que llevaron a determinar la faltante de un inodoro y un freezer. La investigación posterior permitió realizar allanamientos en varias fincas, donde se encontraron los objetos robados y la motocicleta utilizada por los delincuentes.La Fiscalía interviniente de Saladas a cargo de Osvaldo Ojeda, y el Juzgado de Garantías, están a cargo del caso y no descartan que se produzca la aprehensión de los implicados.