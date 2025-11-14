Encuentro Plurinacional de Mujeres: 79 escuelas destinadas a talleres y alojamiento en Corrientes

La semana que viene tendrá lugar en Corrientes el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Para asegurar su desarrollo la provincia otorga durante los días 22, 23 y 24 de noviembre instituciones públicas del centro para talleres y de los barrios más alejados para alojamientos para 20.000 personas que vendrán de distintas partes del país.

En total son 79 establecimientos, 16 ubicadas en el centro de la ciudad de Corrientes en las que se desarrollarán los talleres. En respuesta a la alta demanda de alojamientos en la ciudad de Corrientes entre el 22 y 24 de noviembre se destinaron 61 escuelas ubicadas en los barrios capitalinos funcionarán como alojamientos y otros dos centros para uso logístico.

Esta cantidad de espacios fueron otorgados luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró de interés provincial al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, mediante el decreto N° 1970/2025.

Cabe destacar que el evento multitudinario se realiza durante los días feriados, por lo que no afecta el desarrollo de clases.

La lista completa de escuelas destinadas a talleres:

1. Escuela N°1 Manuel Belgrano: Hipólito Yrigoyen 1584, Corrientes

2. Escuela N°2 Domingo Faustino Sarmiento: Buenos Aires 576, Corrientes

3. Colegio Secundario Hipólito Yrigoyen: San Martín 1163, B° La Cruz, Corrientes

4. Escuela N°4 Mariano Moreno: 25 de Mayo 1998, B° La Rosada, Corrientes

5. Escuela N°5 España: Santiago del Estero 512, B° Balado Norte, Corrientes

6. Escuela N°155 San Vicente de Paul: Mariano Moreno 1163, B° La Cruz, Corrientes

7. Escuela N°139 "Libertad": Perón 1390, B° Libertad, Corrientes

8. Escuela Secundaria General San Martín: Sargento Cabral 2120, Corrientes

9. Colegio Secundario General San Martín: Carlos Pellegrini 702, Corrientes

10. Instituto de Servicio Social Remedios de Escalada: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes

11. Escuela Técnica Portuaria: Carlos Pellegrini 702, Corrientes

12. Escuela Normal Manuel Estrada: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes

13. Colegio Secundario Pedro Ferris: Carlos Pellegrini 702, Corrientes

14. Instituto Superior Josefina Contte: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes

Escuelas destinadas para el alojamiento de las personas en la ciudad de Corrientes:

1. Escuela N°7 Isabel Vera: Avenida Pedro Ferré 2150

2. Escuela N°17 "Presidente Raúl Alfonsín": Avenida Presidente Raúl Alfonsín 3491

3. Escuela N°12 "Tte. Guillermino Brown": Avenida Artigas 1301

4. Escuela N°14 "Del Sesquicentenario": Avenida Armenia 4312

5. Colegio Secundario Romero Maciel: Cristo Obrero 6551

6. Escuela N°34 "Santo de la espada": Av. del maestro y cruz del eje

7. Escuela N°258 "República del Paraguay": Domingo Lastra 820 - B° San Gerónimo

8. Escuela N°275 "Sup. Isidro Esteban Moreira": Cartogenas y Peatonal - B° La Chala.

9. Escuela N°291 "Dr. Eufemio Vargas Gomez": Av. Maipú km10

10. Escuela N°293 "Tte. General Donato Alvarez": Jose Ramon Vidal 4000

11. Escuela Técnica: Félix de Azara

12. Escuela N°296 "Profesor Manuel Cabral (h)": Sánchez de Bustamante - B° San Geronimo.

13. Escuela N°313 "Gral. José de San Martin": Suipacha 2479

14. Escuela Técnica: Santa Cruz y Aprile y A. Bollerini

15. Escuela N°343 "Francisco Rego Ortiz": Pitágoras y Dr. M.Susini

16. Escuela N°353 "Felix Jorge Gomez": Santa Cruz 1662 - B° exclub.

17. Escuela N°356 "Maria Luz Borges": Pasaje Playadito - B° Esperanza.

18. Escuela N°358 "Maestros Correntinos": Suecia 3400

19. Colegio Secundario "Prof. Eudolfo Tellechea": Argentina 5400 - B° 110 viv. UOCRA

20. Escuela N°371 "Gral. Toribio de Lemos": Calle 289 B° Río Paraná

21. Escuela N°375 "Santa Catalina de Siena": Av. Alberdi 2346 B° San Benito

22. Colegio Secundario General Beron de Astrada: Pergueraria 545 B° San Benito

23. Colegio Secundario: Balboa Colegio 806 B° Paraguay

24. Escuela N°400 "Gualdo Wilda": Av. Patagonia 2100 - B° Gral San Martin.

25. Escuela N°443 "Gral Joaquin Madariaga": Sebero Fernandez y Juan Andres Silva

26. Escuela N°444 "Salvador Maria Diaz": Av Meigu - Km 4

27. Escuela N°599 "Dr Adolfo Contte": Av. Centenario al este 7115-8° Santa Rita

28. Escuela N°606 "Provincia de Buenos Aires": Calle Proyectada y RN 12

29. Escuela N°608 "Dr. Fernando Piragine Niveyro": Av. Thames 1600 8° 17 de agosto

30. Escuela N°666 "Pedro Benjamin Serrano": Av. Thames 1600 8° 17 de agosto

31. Escuela N°850 "Gdor Jose Maria de Llano": Av del Iv centenario 3200 8° Juan XXIII

32. Escuela N°955 "Libertador de America": Av. Juan Domingo Peron 5500 8° 17 de agosto

33. Escuela N°972 "Pte. Será de la Merced Milagrosa": Calle 216 B° Fray José de la Quintana

34. Escuela N° 972 "Pte. Será de la Merced Milagrosa": B. F.Godoy y Alva Gorretes

35. Colegio Secundario Doctor Miguel Eloy Ortega: Cerdeña 5500

36. Escuela Técnica Juana Manso: Tte. Iberiza 1951

37. Escuela Técnica Bernardino Rivadavia: Tte. Iberiza 1897

38. Colegio Secundario Presidente Doctor Humberto Illa: Larrea 3400

39. Colegio Secundario Hipólito Irigoyen: Sánchez de bacoles

40. Colegio Secundario Padre de la Patria: Alvear 202 8° Fray José de la Quintana

41. Colegio Secundario Vicente Figuereo: Yapaguy entre Rafaela y Pedro Centeno

42. Colegio Secundario Luis Federico Leloir: Av. La Paz 2735

43. Escuela Técnica UOCRA: Neuquén 1470 8° 300 viv.

44. Colegio Secundario José Domínguez San Antonio Oeste: Las Cueras y Jose Dominguez 8°San Antonio Oeste

45. Colegio Secundario Mariano Oregay: Lopes y Valderrama Baccio Oregay

46. Escuela Técnica Bernardino Rivadavia: Cnel. Pringles y Vélez Sársfield B° Balhado Norte

47. Colegio Secundario Pedro Laponce: Pedro Laponce 4737 - 8° San Geronimo

48. Colegio Secundario Barrio Apipé: Bodojos y Argerich

49. Colegio Secundario: Av. Independencia 5751

50. Colegio Secundario René Favaloro: Cnel. Álvarez y S. San José

51. Colegio Secundario Jose Franca Cabral: Larrata y Roberto Giusti

52. Colegio Secundario Coronel José Armand: Gdor Revidatti y Telecheca - B° Esperanza

53. Colegio Secundario San Cayetano: Armand Decoud 608

54. Colegio Secundario Juan Ramón Barrios: San Francisco 240 - San Cayetano

55. Escuela N°102 "Veterana y Provincia 3": la ruta 12 y rotonda provincial 3

56. Escuela N°107 "Constituyente B. Santa Ana": Constituyente B. Santa Ana

Para uso logístico, se destinarán dos instituciones:

1. Centro de Educación Física N°1: Av. Patagonia 1801

2. Centro de Educación Física N°17 Profesor Doctor Miguel Ángel Gómez: Av. José Rolón 2195.

Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: cómo evitar estafas en alquileres

La opción de alojamientos para las mujeres que vienen de distintas partes del país, surge como respuesta ya que el 100% de los hospedajes de la ciudad están reservados para el fin de semana del evento. Además de la preocupación por posibles estafas en alquileres temporarios. En los primeros meses del año las reservas en hoteles y hospedajes se encuentran colapsados y muchas personas recurren a plataformas para conseguir alojamiento.

Incluso hay visitantes que se alojarán en localidades cercanas como Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana y en la vecina provincia del Chaco, por lo que los alojamientos en escuelas podrían dar respuesta más segura para las participantes.