Encuentro Plurinacional de Mujeres: 79 escuelas destinadas a talleres y alojamiento en Corrientes

La semana que viene tendrá lugar en Corrientes el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Para asegurar su desarrollo la provincia otorga durante los días 22, 23 y 24 de noviembre instituciones públicas del centro para talleres y de los barrios más alejados para alojamientos para 20.000 personas que vendrán de distintas partes del país.
En total son 79 establecimientos, 16 ubicadas en el centro de la ciudad de Corrientes en las que se desarrollarán los talleres. En respuesta a la alta demanda de alojamientos en la ciudad de Corrientes entre el 22 y 24 de noviembre se destinaron 61 escuelas ubicadas en los barrios capitalinos funcionarán como alojamientos y otros dos centros para uso logístico.
Esta cantidad de espacios fueron otorgados luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró de interés provincial al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, mediante el decreto N° 1970/2025.
Cabe destacar que el evento multitudinario se realiza durante los días feriados, por lo que no afecta el desarrollo de clases.
La lista completa de escuelas destinadas a talleres:
1. Escuela N°1 Manuel Belgrano: Hipólito Yrigoyen 1584, Corrientes
2. Escuela N°2 Domingo Faustino Sarmiento: Buenos Aires 576, Corrientes
3. Colegio Secundario Hipólito Yrigoyen: San Martín 1163, B° La Cruz, Corrientes
4. Escuela N°4 Mariano Moreno: 25 de Mayo 1998, B° La Rosada, Corrientes
5. Escuela N°5 España: Santiago del Estero 512, B° Balado Norte, Corrientes
6. Escuela N°155 San Vicente de Paul: Mariano Moreno 1163, B° La Cruz, Corrientes
7. Escuela N°139 "Libertad": Perón 1390, B° Libertad, Corrientes
8. Escuela Secundaria General San Martín: Sargento Cabral 2120, Corrientes
9. Colegio Secundario General San Martín: Carlos Pellegrini 702, Corrientes
10. Instituto de Servicio Social Remedios de Escalada: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes
11. Escuela Técnica Portuaria: Carlos Pellegrini 702, Corrientes
12. Escuela Normal Manuel Estrada: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes
13. Colegio Secundario Pedro Ferris: Carlos Pellegrini 702, Corrientes
14. Instituto Superior Josefina Contte: Hipólito Yrigoyen 2145, Corrientes
Escuelas destinadas para el alojamiento de las personas en la ciudad de Corrientes:
1. Escuela N°7 Isabel Vera: Avenida Pedro Ferré 2150
2. Escuela N°17 "Presidente Raúl Alfonsín": Avenida Presidente Raúl Alfonsín 3491
3. Escuela N°12 "Tte. Guillermino Brown": Avenida Artigas 1301
4. Escuela N°14 "Del Sesquicentenario": Avenida Armenia 4312
5. Colegio Secundario Romero Maciel: Cristo Obrero 6551
6. Escuela N°34 "Santo de la espada": Av. del maestro y cruz del eje
7. Escuela N°258 "República del Paraguay": Domingo Lastra 820 - B° San Gerónimo
8. Escuela N°275 "Sup. Isidro Esteban Moreira": Cartogenas y Peatonal - B° La Chala.
9. Escuela N°291 "Dr. Eufemio Vargas Gomez": Av. Maipú km10
10. Escuela N°293 "Tte. General Donato Alvarez": Jose Ramon Vidal 4000
11. Escuela Técnica: Félix de Azara
12. Escuela N°296 "Profesor Manuel Cabral (h)": Sánchez de Bustamante - B° San Geronimo.
13. Escuela N°313 "Gral. José de San Martin": Suipacha 2479
14. Escuela Técnica: Santa Cruz y Aprile y A. Bollerini
15. Escuela N°343 "Francisco Rego Ortiz": Pitágoras y Dr. M.Susini
16. Escuela N°353 "Felix Jorge Gomez": Santa Cruz 1662 - B° exclub.
17. Escuela N°356 "Maria Luz Borges": Pasaje Playadito - B° Esperanza.
18. Escuela N°358 "Maestros Correntinos": Suecia 3400
19. Colegio Secundario "Prof. Eudolfo Tellechea": Argentina 5400 - B° 110 viv. UOCRA
20. Escuela N°371 "Gral. Toribio de Lemos": Calle 289 B° Río Paraná
21. Escuela N°375 "Santa Catalina de Siena": Av. Alberdi 2346 B° San Benito
22. Colegio Secundario General Beron de Astrada: Pergueraria 545 B° San Benito
23. Colegio Secundario: Balboa Colegio 806 B° Paraguay
24. Escuela N°400 "Gualdo Wilda": Av. Patagonia 2100 - B° Gral San Martin.
25. Escuela N°443 "Gral Joaquin Madariaga": Sebero Fernandez y Juan Andres Silva
26. Escuela N°444 "Salvador Maria Diaz": Av Meigu - Km 4
27. Escuela N°599 "Dr Adolfo Contte": Av. Centenario al este 7115-8° Santa Rita
28. Escuela N°606 "Provincia de Buenos Aires": Calle Proyectada y RN 12
29. Escuela N°608 "Dr. Fernando Piragine Niveyro": Av. Thames 1600 8° 17 de agosto
30. Escuela N°666 "Pedro Benjamin Serrano": Av. Thames 1600 8° 17 de agosto
31. Escuela N°850 "Gdor Jose Maria de Llano": Av del Iv centenario 3200 8° Juan XXIII
32. Escuela N°955 "Libertador de America": Av. Juan Domingo Peron 5500 8° 17 de agosto
33. Escuela N°972 "Pte. Será de la Merced Milagrosa": Calle 216 B° Fray José de la Quintana
34. Escuela N° 972 "Pte. Será de la Merced Milagrosa": B. F.Godoy y Alva Gorretes
35. Colegio Secundario Doctor Miguel Eloy Ortega: Cerdeña 5500
36. Escuela Técnica Juana Manso: Tte. Iberiza 1951
37. Escuela Técnica Bernardino Rivadavia: Tte. Iberiza 1897
38. Colegio Secundario Presidente Doctor Humberto Illa: Larrea 3400
39. Colegio Secundario Hipólito Irigoyen: Sánchez de bacoles
40. Colegio Secundario Padre de la Patria: Alvear 202 8° Fray José de la Quintana
41. Colegio Secundario Vicente Figuereo: Yapaguy entre Rafaela y Pedro Centeno
42. Colegio Secundario Luis Federico Leloir: Av. La Paz 2735
43. Escuela Técnica UOCRA: Neuquén 1470 8° 300 viv.
44. Colegio Secundario José Domínguez San Antonio Oeste: Las Cueras y Jose Dominguez 8°San Antonio Oeste
45. Colegio Secundario Mariano Oregay: Lopes y Valderrama Baccio Oregay
46. Escuela Técnica Bernardino Rivadavia: Cnel. Pringles y Vélez Sársfield B° Balhado Norte
47. Colegio Secundario Pedro Laponce: Pedro Laponce 4737 - 8° San Geronimo
48. Colegio Secundario Barrio Apipé: Bodojos y Argerich
49. Colegio Secundario: Av. Independencia 5751
50. Colegio Secundario René Favaloro: Cnel. Álvarez y S. San José
51. Colegio Secundario Jose Franca Cabral: Larrata y Roberto Giusti
52. Colegio Secundario Coronel José Armand: Gdor Revidatti y Telecheca - B° Esperanza
53. Colegio Secundario San Cayetano: Armand Decoud 608
54. Colegio Secundario Juan Ramón Barrios: San Francisco 240 - San Cayetano
55. Escuela N°102 "Veterana y Provincia 3": la ruta 12 y rotonda provincial 3
56. Escuela N°107 "Constituyente B. Santa Ana": Constituyente B. Santa Ana
Para uso logístico, se destinarán dos instituciones:
1. Centro de Educación Física N°1: Av. Patagonia 1801
2. Centro de Educación Física N°17 Profesor Doctor Miguel Ángel Gómez: Av. José Rolón 2195.
Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: cómo evitar estafas en alquileres
La opción de alojamientos para las mujeres que vienen de distintas partes del país, surge como respuesta ya que el 100% de los hospedajes de la ciudad están reservados para el fin de semana del evento. Además de la preocupación por posibles estafas en alquileres temporarios. En los primeros meses del año las reservas en hoteles y hospedajes se encuentran colapsados y muchas personas recurren a plataformas para conseguir alojamiento.
Incluso hay visitantes que se alojarán en localidades cercanas como Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana y en la vecina provincia del Chaco, por lo que los alojamientos en escuelas podrían dar respuesta más segura para las participantes.