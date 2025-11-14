Nordeste viajó a San Juan con la ilusión de ascenso

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) viajó a San Juan donde participará de la etapa Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil (M-17) con la ilusión de pelear por el ascenso.

El equipo integrado por jugadores de clubes correntinos y chaqueños disputará el domingo, desde las 17, la tercera fecha de la fase de grupos frente a Entre Ríos. El encuentro será entre el escolta y puntero, respectivamente, de la zona Ascenso 3.

Nordeste necesita el triunfo para avanzar a las semifinales. Con otro resultado, empate o derrota, deberá aguardar la suerte del juego entre San Juan y Oeste de Buenos Aires para conocer su futuro en la competencia que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Los distintos seleccionados estarán reunidos en la modalidad Concentrado desde el 16 al 23 de noviembre, dónde se disputarán la tercer fecha y las instancias finales de la competencia en San Juan.

Los cruces de semifinales, tanto para las zonas Campeonato y Ascenso, serán el miércoles 19, mientras que las posiciones finales se determinarán el domingo 23.

Durante las dos primeras fechas, se respetaron las localias. Nordeste perdió en su visita a San Juan y le ganó como local a Oeste de Buenos Aires en Resistencia.

La zona Ascenso 3 es liderada por Entre Ríos con 7 puntos, Nordeste tiene 6, San Juan 5 y Oeste de Buenos Aires 2.

Delegación de Nordeste

El plantel de Nordeste que viajó a San Juan está compuesto por 28 jugadores.

Los convocados por el entrenador Genaro Carrió son:

Fowards: Gonzalo Gutiérrez, Diago Romero, Yoshitari Quiñones, Juan Bautista Verlik, Estanislao Drose, René Braun, Rubén Torres, Lautaro Vargas, Maximiliano Autcher, Juan Benjamín Moreyra, Felipe Prieto, Elías Gnus, Juan Cruz Soto, Ángel Segovia, Artemio Brianti y Bautista Yaya.

Baks: Felipe Arnica, Juan Glombosky, Tomás Miró, Joaquín Cocomarola, Facundo Solari, Sebastián Arreseygor, Jeremías Bieski (capitán), Benicio Paterlini, Francisco Azula, Joaquín Meza, Nicolás Beker y Lucas Schiavi.

Seven en Rafaela

La 50º del Seven de Rafaela, Santa Fe, se disputará este fin de semana con la presencia del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) bajo la conducción técnica de Maximiliano Freschi.

El certamen santafesino servirá como preparación para el también tradicional Seven de la República que se concretará a fines del presente mes en Paraná.

Del seven que organiza el Círculo Rafaelino de Rugby también reunirá a clubes y uno de los participantes será Taraguy que viene de ganar el Oficial de la Urne y el Súper Seven.

