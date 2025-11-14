Regatas venció a Corinthians en el inicio de los cuartos de final

Regatas Corrientes comenzó con un triunfo su paso por los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Este viernes, en Asunción, Paraguay, superó a Corinthians de Brasil 72 a 66 con la destacada actuación del dominicano Luis Santos que aportó 19 puntos y tomó 10 rebotes. También sobresalió el correntino Fabián Ramírez Barrios con 16.

La segunda presentación del Fantasma será este sábado, cuando por la segunda fecha del Cuadrangular F, enfrente a Defensor Sporting de Uruguay desde las 16.40. En la tercera fecha, el domingo 16, el rival del equipo correntino será el local San José.