Corrientes: cinco resineros fueron detenidos por faenar un ciervo de los pantanos

Cinco trabajadores resineros fueron demorados en Colonia Liebig luego de admitir que faenaron un ciervo de los pantanos, especie protegida en Corrientes. El procedimiento fue realizado por la Comisaría local junto a la Policía Rural de Ituzaingó.

Los efectivos realizaban un operativo relacionado con la investigación por la faena de una vaca en el establecimiento Santa Rita. Durante la inspección encontraron cortes de carne compatibles con el ciervo, siete cuchillos y un par de astas.

Los trabajadores declararon que el animal habría quedado “enredado en un alambrado”, situación que aprovecharon para faenarlo.

Por orden del fiscal rural Martín Leiva, los cinco hombres fueron trasladados a la Comisaría 2ª y se dispuso una pericia veterinaria para confirmar la especie del animal. Según adelantaron fuentes policiales, a simple vista no hay dudas de que se trataría de un ciervo de los pantanos.