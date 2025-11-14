Caso Dahse: revocaron el sobreseimiento en la segunda causa por abuso sexual

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes decidió, por mayoría, revocar el sobreseimiento por abuso sexual y ordenar que el caso contra Gerardo Dahse siga su curso. Esto porque en el momento del presunto hecho el ginecólogo ejercía funciones públicas, lo que suspende el plazo de prescripción.

El fallo dejó sin efecto una resolución previa del Tribunal Oral Penal Nº 2 que había considerado extinguida la causa por prescripción. Esa decisión del tribunal de primera instancia se apoyaba en que el hecho denunciado ocurrió en 2008 y fue denunciado recién en 2022.

La Fiscalía y la querella presentaron recursos de casación para impugnar el sobreseimiento. Se argumentó que la acción penal no debía considerarse prescripta.

Tras analizar los planteos, el STJ concluyó que Dahse ocupaba cargos jerárquicos desde 1993 (con interrupciones). Lo que permitió aplicar la suspensión del plazo de prescripción establecida por el Código Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.

El ministro Alejandro Alberto Chain propuso revocar el sobreseimiento. Además, destacó que la conducta de alguien que cumple funciones públicas “trasciende lo personal e incide directamente en la percepción pública de su cargo”. Junto a él votaron a favor los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.

Voto en disidencia

En disidencia, el ministro Eduardo Panseri sostuvo que la acción ya estaba prescripta en 2020 y que debía confirmarse el sobreseimiento. Argumentó que aplicar retroactivamente nuevas leyes que favorecen la persecución de delitos sexuales vulnera los principios constitucionales de legalidad.

Con la votación mayoritaria, el STJ dio luz verde para que la causa penal contra Dahse continúe su trámite.