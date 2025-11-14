Corrientes: detectaron un oso hormiguero gigante fuera del Iberá tras casi 40 años

Un oso hormiguero gigante fue detectado en la reserva privada Alma Guaraní, en El Sombrero, Corrientes. Es la primera observación documentada de la especie fuera del área de reintroducción del Iberá.

El hallazgo se realizó mediante cámaras trampas y fue presentado durante el IV Encuentro Nacional de Restauración Ecológica Argentina realizado en la Unne. Verónica Romero, miembro del Grupo de Biodiversidad de Mamíferos en Matrices Productivas, destacó que el registro indica que la reserva funciona como un corredor biológico para la fauna local.

Alma Guaraní aplica técnicas de restauración pasiva y activa, como la exclusión del fuego, el pastoreo y la caza, y la plantación de árboles nativos. Estas acciones buscan recuperar la estructura del bosque y mejorar el hábitat de distintas especies.

El ejemplar es un adulto, y junto con fotos, videos y rastros de alimentación, confirma la presencia de la especie en Corrientes tras casi 40 años. Los investigadores evaluarán si proviene del Iberá o de fragmentos de bosque del Gran Chaco.